ثقافة الأقصر تدعم الأطفال بيوم ثقافى وعروض مسرحية وألعاب ترفيهية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عروضا مبهرة واحتفالات ويوما ثقافيا وعروضا مسرحية وفقرات سحر وألعاب ترفيهية، للمساهمة فى دعم الأطفال والنشء داخل قصور ثقافة الأقصر، وذلك بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، وسط بهجة وسعادة الحضور من جميع الأعمار.

وفى هذا الصدد شهد قصر ثقافة حوض الرمال احتفالية ثقافية فنية ضمن البرنامج الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، احتفالا بعيد الطفولة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم خلال نوفمبر الحالى، حيث تضمنت الاحتفالية محاضرة بعنوان "عيد الطفولة وحق الطفل والقوانين الدولية التى يستحقها الطفل" ألقاها طه أبو الفضل مسئول الفرع، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر يحيى بحر ألقى قصيدتى "حب وأمل، أنتم المستقبل القريب"، تلاها فقرات فنية ومواهب لطلاب مدرسة الإمام الشعراوى من إلقاء الشعر والإنشاد الدينى، والغناء الهندى للطالبة جنة، أعقبها العرض المسرحى لمسرحية "الطفولة فرحة"، فقرة الساحر والألعاب الترفيهية والتنورة والمسكات، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة رسم للأطفال على الوجه، واختتم الحفل بالتكريمات للطلاب المشاركين.

ويقول حسين النوبى مدير فرع ثقافة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه على مدار الأيام الماضية، نظم قصر ثقافة حاجر العديسات يوما ثقافيا مفتوحا متنوعا وتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والفنية" فقرة اكتشاف موهوبين، مسابقة ثقافية، ورشة رسم وتلوين، ورشة ابتكارات بالورق الملون، ألعاب ترفيهية للأطفال، مسرح عرائس"، كما قدم قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "العنف ضد الأطفال" ألقاها وليد الضوى متحدثا عن العنف ضد الأطفال فى المجتمع، والعنف الأسري ضد الأطفال، وكيفية التغلب على هذه المشكلة، الجهود التي تبذلها الدولة لنشر الوعي الثقافي بالعنف ضد الأطفال.

وبجانب ذلك عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "العلم لصالح السلام والتنمية" أوضح أحمد أبو بكر حقيقة العلم، وأهمية الاستخدام الأمثل للعلم، وزيادة وعى العلماء لنشر العلم على مستوى العالم، ونشر العلم أفضل من الشهادة، وعدم استخدام العلم فى الصراعات وقتل الأبرياء والأطفال، وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "المدرسة الرومانسية" أوضح خلالها المخرج المسرحي محمود النجار تاريخ تأسيس المدرسة الرومانسية، وما تهدف إليه، وأشهر مؤسسي المدرسة وأهم نصوصها، كما عقد القصر بمدرسة الأقصر الإعدادية بنات محاضرة بعنوان "السرقة" أوضح الشيخ محمد محمود السرقة سلوك اجتماعى مكتسب من البيئة، وظاهرة السرقة عند الأطفال وخطورتها على المجتمع وكيفية علاج السرقة عند الأطفال.



ثقافة الأقصر تدعم الأطفال بيوم ثقافى وعروض مسرحية



دعم أطفال الأقصر بعروض مسرحية وفقرات سحر وألعاب



دعم الأطفال بيوم ثقافى وعروض مسرحية وفقرات سحر وألعاب



عرض التنورة لدعم الأطفال والشباب بقصور الثقافة



عرض الساحر لدعم الاطفال فى قصور الثقافة بالأقصر



عروض مسرحية فى قصور الثقافة لدعم الأطفال