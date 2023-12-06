توقيع بروتوكول بين جامعتى كفر الشيخ والمنصورة الجديدة فى التعليم الطبى

كفر الشيخ- محمد سليمان

وقع الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ بروتوكول تعاون مشترك مع الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، فى التدريب والتعليم الطبى المستمر، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، وعبد الله جاد، أمين عام جامعة المنصورة الجديدة.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، أن توقيع البروتوكول يأتى تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التى أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فى مارس 2023، ومبادئها السبعة التى تدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم فى جذب الكوادر العلمية المتميزة، وبناء نظام بيئى قوى يُسهم فى تطوير المؤسسات التعليمية، بما يتطلب تشكيل تحالف لكافة المؤسسات التعليمية فى كل إقليم؛ بهدف سد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية لكل إقليم، للتركيز على الأنشطة التنموية فى مختلف الأقاليم الجغرافية للجمهورية لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة "مصر 2030". وانطلاقا من تدشين تحالف إقليم الدلتا فى مايو 2023.

وأعرب الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة المنصورة الجديدة، عن بالغ سعادته بعقد بروتوكول التعاون مع جامعة كفر الشيخ، لتاريخها العريق، متطلعًا أن تشهد الفترات القادمة مزيدًا من التعاون البناء بين جامعة كفر الشيخ وجامعة المنصورة الجديدة، لتحقيق طفرات علمية وتكنولوجية هائلة.