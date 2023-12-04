معرض لصندوق تحيا مصر لتوفير 30 ألف قطعة ملابس لـ6 آلاف طالب بكفر الشيخ.. صور

كتب مدحت وهبة

نظم صندوق تحيا مصر اليوم، الإثنين، معرض الحماية الاجتماعية في حرم جامعة كفر الشيخ، لرعاية 6000 طالب وطالبة، ممن أعدت لهم دراسة حالة اجتماعية، لاختيار ما يناسبهم من المعرض كهدية مقدمة من الصندوق، فضلًا عن تكريم أوائل الطلاب في مختلف كليات الجامعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية.

شهد افتتاح معرض الحماية الاجتماعية محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، والمدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، و تامر عبد الفتاح، ورئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، وبمشاركة عدد من قيادات صندوق تحيا مصر ومحافظة كفر الشيخ.

في هذا السياق، قال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر ، إن المعرض مستمر لمدة 4 أيام متواصلة، وهي الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ويضم المعرض 30 ألف قطعة ملابس وأحذية وإكسسوارات، حيث يتيح المعرض لكل طالب اختيار 5 قطع متنوعة بحُرية تامة ودون مقابل، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية و مصلحة الجمارك المصرية.

وأشار عبد الفتاح، إلى أن صندوق تحيا مصر يحرص على تقديم كافة سبل الدعم والتكافل الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، لهذا وفّر المعرض 1200 بطانية، و1200 قسيمة مشتريات بقيمة 500 جنيه للعاملين بالخدمات المعاونة، بالإضافة إلى تجهيز 15 فتاة أولى بالرعاية من أبناءهم بكل مستلزمات الزواج، على أن تحصل كل عروسة على (ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- مروحة – محضر طعام – قطاعة خضروات – طقم أدوات طهو – مفروشات – سجاد – قسائم مشتريات بقيمة 1000 جنيه مصري) لافتًا إلى أن آلية اختيار المستفيدات تتضمن عدة معايير ليتم التقييم من خلالها، وهي: ألا يقل عمر الفتاة عن 18 عامًا، وأن يكون لديها عقد قران موثق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وألا تكون قد سبق لها الزواج، والتمييز الإيجابي للفتيات ذوي الهمم.

وأكد عبد الفتاح، أن ذوي الهمم على قائمة أولويات صندوق تحيا مصر، لذلك وفر عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة من طلاب وطالبات جامعة كفر الشيخ، لمساعدتهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وإعانتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية.

وتابع المدير التنفيذي للصندوق، إن معارض الحماية الاجتماعية تعد نموذجًا لاستراتيجية الصندوق في تدعيم شراكته مع مؤسسات المجتمع المدني الملتزمة بمسؤوليتها المجتمعية، نحو توفير شتى سُبل الدعم والرعاية للطلاب والأسر المستحقة، وتخفيف العبء عنهم بمختلف محافظات الجمهورية.

الجدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر، استطاع من خلال مبادرة ومعارض الحماية الاجتماعية " دكان الفرحة " تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ومعارض للطلاب داخل الجامعات الحكومية، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة للمستفيدين لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل، ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توفير أكثر من 2 مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 650 ألف مواطن، في أغلب محافظات الجمهورية، فضلا عن تنظيم معارض في دور رعاية الأيتام وجمعيات أبناء السجينات وذوي الهمم، بجانب تجهيز العرائس بكل مستلزمات الزواج ويتم البحث والتقصي من خلال الجمعيات القاعدية والقادة الطبيعيين بالقرى والنجوع لرصد الفتيات الأولى بالرعاية، واللاتي لديهن مشكلة في إنهاء إجراءات الزواج بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الاسرة على توفير مستلزمات الجهاز للفتاة.