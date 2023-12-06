المُشرف على اللجنة الوطنية لليونسكو يبحث سُبُل التعاون مع المنظمات الدولية

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – ألكسو – إيسيسكو) على الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية المصرية في العمل على مشاركة المنظمات الثلاثة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) في تنفيذ برامج ومشروعات تتماشى مع تحقيق (رؤية مصر 2030).

وفي هذا الإطار، التقى د. شريف صالح رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية بأعضاء اللجنة الوطنية؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون مع المنظمات الثلاث ( يونسكو - ألكسو – إيسيسكو)، وذلك بمقر اللجنة بمدينة السادس من أكتوبر، وبحضور السيد العبسي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية.

وأكد الدكتور شريف صالح أن اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة تلعب دورًا هامًّا في التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية في مجالات التربية والعلوم والثقافة؛ لتعظيم الاستفادة من المبادرات والأنشطة والبرامج، التي تُنفذها المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتربية والعلوم والثقافة، وكذلك العمل على تحقيق (رؤية مصر 2030).

وأضاف المُشرف على اللجنة الوطنية أن اللجنة ستعمل على مشاركة مصر بفعالية في إعداد وتنفيذ برامج ومشروعات المنظمات الثلاث على نحو يحقق مصالح مصر، فضلاً عن تنظيم المؤتمرات والندوات والاجتماعات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، وذلك في إطار برامج المنظمات الثلاث ومجالات اختصاصها، إضافة إلى دعم الجهود والأنشطة التي تنفذها المؤسسات والجهات المعنية في الدولة في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

ونوه الدكتور شريف صالح إلى أن اللجنة الوطنية المصرية تسعى أن تكون كيانًا مُتميزًا في رصد الاحتياجات والأولويات الوطنية في مجالات التربية والعلوم والثقافة وتوفير المعلومات، وبناء الكوادر البشرية وإتاحة الإمكانات من أجل التواصل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجالات التربية والثقافة والعلوم لضمان المشاركة الفاعلة في أنشطة وبرامج عمل المنظمات الثلاث (يونسكو، ألكسو، إيسيسكو) للمُساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تم الاتفاق حول أهمية تحقيق الاستفادة المُثلى من عضوية جمهورية مصر العربية في المنظمات والهيئات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية في مجالات التربية والعلوم والثقافة بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أن الهدف من اللجان النوعية المُتخصصة التابعة للجنة الوطنية، دراسة ومتابعة المشروعات والبرامج والأنشطة التي تخص المنظمات الثلاث (يونسكو – ألكسو – إيسيسكو) وفقًا لرؤية مصر 2030 وذلك في إطار تحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المُستدامة، ووفقًا لبرنامج وميزانية كل منظمة، وطبيعة عمل كل لجنة من هذه اللجان، ووضع المقترحات التي تهتم بها جمهورية مصر العربية في المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمات الدولية الثلاث، وتقديم المبادئ التوجيهية والمشورة وفقا لطبيعة عمل كل لجنة؛ للحفاظ على العلاقات مع الشركاء الوطنيين، واللجان الوطنية الأخرى والوفود الدائمة لدى المنظمات الدولية الثلاث.