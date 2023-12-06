المرشح الرئاسى حازم عمر: الديمقراطية مسار يبدأ بالنزول لصناديق الاقتراع.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، والمرشح لانتخابات الرئاسة 2024، أن الديمقراطية مسار والمسار يبدأ بالنزول لصناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024، واختيار الأفضل بكل حرية لتحقيق مصالح المصريين ومستقبل الأجيال الجديدة، موضحا: "ربنا يولى من يصلح وأثق فى اختيارات الشعب وأيا كانت دائما هناك مكتسبات، وأن عصر الاستخفاف بأهم منصب رفيع فى مصر انتهى، فلم نعد مرشحا يرتدى كرافته عليها صورة المرشح المنافس على نفس المنصب، والكلام دا ميحصلش فى بلد كبير زى مصر".

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى للمرشح الرئاسى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، بمجمع مدارس الشبان المسلمين بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بحضور اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب، وأحمد الألفى الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية، والنائب عبد الله مبارك أمين محافظة القليوبية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن الحزب، وأعضاء الحملة المركزية للمرشح الرئاسى، وعدد كبير من أبناء المحافظة وقيادات الحزب بالمحافظة، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

وناشد "عمر"، فئات الشعب المصرى بضرورة النزول للمشاركة فى عملية التصويت بانتخابات الرئاسة 2024، من أجل مستقبل أفضل لمصر، وذلك من خلال التعرف على البرامج الانتخابية لكل مرشح، قائلا: "شوف كل مرشح بيطرح ايه فى برنامجه الانتخابى، مين ملامس أوجاعك، من الصادق، مين اللى عنده شفافية، من إذا وعد أوفى، وإذا قاد صعد".

واستطرد، أنه غدا عند منتصف الليل يبدأ الصمت الانتخابى ولم يعد أمامنا غير صناديق الاقتراع وأن نحتشد أمام اللجان، موضحا أن المشاركة ستحقق إرادة الشعب وبدون المشاركة لن يتحقق شئ، مشيرا إلى أنه كان هناك العديد من الدول التى لديها تحديات وظروف أصعب منا لكن استطاعوا النهوض وتحقيق إرادتهم من خلال المشاركة والتصويت واختيار الأفضل لهم، وكذلك سنكون نحن.