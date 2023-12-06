الشعب الجمهورى بالإسكندرية يشكل غرفة العمليات استعدادا للانتخابات الرئاسية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

انتهت الأمانة العامة لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، من تشكيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، استعدادا للإنتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في أيام 10 و11 و 12 من شهر ديسمبر الجاري.

وأكد النائب مجدي الوليلي الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية أن غرفة العمليات فى انعقاد دائم ومستمر من اليوم وحتى إعلان نتيجة الانتخابات لرصد ومتابعة الأحداث، ومتابعة عملية الحشد أولا بأول، وكذلك متابعة سير العملية الإنتخابية، وتذليل كافة العقبات أمام الناخبين للوصول إلى المقار واللجان الانتخابية بسهولة ويسر.

وأشار أمين الشعب الجمهوري بالإسكندرية إلى أن الغرفة على اتصال دائم وفعال بغرف العمليات الفرعية بكل مركز

فضلاً عن التواصل الدائم والفعال مع غرفة العمليات المركزية بمقر الحزب بالقاهرة، وأن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أى عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.

وأكد "الوليلي" على أهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديمقراطي، خاصة وأن الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري يمثل مسئولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، تستوجب الاصطفاف والمشاركة الإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية، خاصة في ظل ما يحيط بمصر من مخاطر صعبة وتحديات كبيرة.