اليوم السابع
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الحوثيون: مستمرون فى منع السفن الإسرائيلية من الملاحة

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 06:52 م
الحوثيون: مستمرون فى منع السفن الإسرائيلية من الملاحة جماعة الحوثى
رامى محيى الدين

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أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن أنها مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

ودخل العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة  شهره الثالث على التوالى مع استمرار المجازر والإبادة الجماعية فى مناطق شمال وجنوب القطاع إثر القصف الجوى العنيف والمكثف من الطيران الحربى الإسرائيلى، وكثف الاحتلال غاراته على عدة مناطق فى شمال غزة أبرزها جباليا التى تعرض البلوك رقم 2 و5 لقصف عنيف، ما أدى لارتقاء 100 شهيد فلسطينى غالبيهم من الأطفال والنساء.

وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة الفالوجا غرب جباليا شمال قطاع غزة، ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلى سلاح الدبابات والمشاة فى شمال القطاع، وتمنع القوات الإسرائيلية أى حركة للمواطنين المتواجدين فى الشمال خاصة بمخيم جباليا.

وشن الاحتلال الإسرائيلى غارات جوية مكثفة على خانيونس جنوب القطاع مع محاولات التقدم شرقا مع توسع العمليات البرية فى عدة محاور، وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة حمادة قرب مسجد عبد الله عزام بحى الزيتون جنوب غزة.







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