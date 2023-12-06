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الأرصاد تحذر من انخفاض بدرجات الحرارة.. والصغرى بالقاهرة الكبرى تصل 13 درجة

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 10:46 ص
الأرصاد تحذر من انخفاض بدرجات الحرارة.. والصغرى بالقاهرة الكبرى تصل 13 درجة درجات الحرارة
كتب محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لانخفاض فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع تبدأ تدريجيا من اليوم وحتى الجمعة لتسود البلاد أجواء باردة على كافة الأنحاء ليلا .
 
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة مع يوم الجمعة المقبل 8 ديسمبر، القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة، السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة، وشمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 09 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى  13 درجة.
 
ويشهد اليوم الأربعاء،  طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء ، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
 
ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية كثيفة أحيانا من (4 إلى 8 صباحا تقريبا)  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
 
كما متوقع اليوم أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ، وأمطار خفيفة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء:
 
القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.
 
 
 
 






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