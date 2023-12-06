استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال فى مخيم بلاطة

كتب سمير حسنى

أفادت القاهرة الإخبارية، باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة.

كشف مراسل القناة، عن وصول 70 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

كانت فصائل فلسطينية، أعلنت استهداف 4 جنود إسرائيليين فى محور شرق خان يونس، وأكدت الفصائل على موقفها الموحد بالتصدي لتهجير الفلسطينيين من غزة، محذرة من أي تجاوب مع المشروع الإسرائيلي بالتهجير تحت عنواني المساعدة أو المناطق الآمنة.، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وكشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن موجة أخرى من النزوح تجري في غزة، محذرة من أن الوضع يزداد سوءا كل دقيقة.

أكدت أونروا، أن قطاع غزة بأكمله أصبح من أخطر الأماكن في العالم وليس به منطقة آمنة.

وأفاد إعلام فلسطيني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم بلاطة شرقي نابلس، وسط الدفع بتعزيزات عسكرية، وأسفر ذلك عن إصابة شاب برصاص الاحتلال، في حين شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في الضفة الغربية.

وكشف مدير مستشفى غزة الأوروبي، عن وصول أعداد كبيرة من المصابين إلى المستشفى بسبب القصف الإسرائيلي.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، أن أكثر من 100 شهيد بمستشفى كمال عدوان لا يسمح الاحتلال بدفنهم، مؤكدة أن شمال غزة بالكامل أصبح دون خدمات صحية.