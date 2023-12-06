ارفع مستوى طاقتك بتناول أطعمة مليئة بالحديد.. منها الفاصوليا البيضاء

كتبت إيناس البنا

يرتبط نقص الحديد بالجسم بالشعور بالتعب والإرهاق المستمر، يصاحب نقص الحديد أعراض أخرى مثل الدوخة، والضعف، والخفقان، والتعب المستمر، ويظهر نقص الحديد أكثر في النساء خاصة الحوامل والأشخاص الذين يتبعون نظاما نباتيا.

وفقا لموقع " healthsite"، هناك مصادر مختلفة للحصول على الحديد من مصادر حيوانية أو نباتية تشمل التالى:

مصادر حيوانية للحديد المحار ولحم البقر

المحار: غني بالحديد المشتق من الهيموجلوبين الحيوانى، ويتميز المحار بفوائد إضافية، مثل الزنك وفيتامين ب 12 وأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين.

لحم البقر: لحم البقر، وخاصة الكبد البقري، هو مصدر آخر لقوة الحديد تحتوي كما يوفر الحديد والبروتين والزنك وB12، ولكن يحب تناولها باعتدال لتجنب مشاكل مثل النقرس.

مصادر الحديد النباتية: الحبوب المدعمة والبقوليات

الحبوب المدعمة: توفر الحبوب المدعمة الحديد توفر العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين ب 12، وهو أمر مهم للنباتيين، وتساهم في تناول الألياف.

الفاصوليا البيضاء: بالإضافة إلى الحديد، تعد الفاصوليا البيضاء مصدرًا قويًا للبروتين والألياف النباتية، مما يعزز صحة الأمعاء.

السبانخ: توفر السبانخ حمض الفوليك والكالسيوم، مما يدعم نمو الأنسجة وصحة العظام.