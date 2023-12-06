أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. تطورات جديدة فى سوق الذهب

كتب إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة ومتابعة لحظية لتطورات الذهب والبورصات المحلية والخليجية وكذلك أداء المجموعة الاقتصادية والقطاع الخاص.

اختيار مصر نائباً أول لرئيس المجلس الوزاري لـ"التجارة الحرة القارية"

شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في فعاليات الاجتماع الثاني عشر لمجلس وزراء تجارة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA المنعقد بمدينة دار السلام التنزانية على مدار يومي 6 و7 ديسمبر الجاري.

وذلك بمشاركة وزراء التجارة بالدول أعضاء المنطقة، وضم الوفد المصري المشارك بفعاليات الاجتماع السفير شريف إسماعيل، سفير مصر في تنزانيا والسكرتير أول تجاري محمد عطية، رئيس المكتب التجاري المصري في تنزانيا.

وشهد الاجتماع اختيار جمهورية مصر العربية نائباً أول لرئيس المجلس الوزاري للاتفاقية لمدة عام قادم ممثلة عن دول شمال أفريقيا

ويُعقد هذا الاجتماع في إطار مفاوضات المنطقة بصفة دورية منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في مايو 2019 بهدف تفعيل التجارة التفضيلية في إطار المنطقة ومتابعة كافة المستجدات التجارية سواء في الموضوعات التي انتهي التفاوض بشأنها ودخلت حيز التنفيذ أو الموضوعات قيد التفاوض.

البورصة

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 27 مليار جنيه عند مستوى 1.672 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 24703 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 29655 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 10519 نقطة.

تطورات سوق الذهب المحلي والعالمي

شهدت أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 استقرارا ملحوظا، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2790 جنيها للجرام في حين يسجل السعر العالمي للذهب 2022 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3189 جنيها.

عيار 21 يسجل 2790 جنيها.

عيار 18 يسجل 2391 جنيها.

الجنيه الذهب 22320 جنيها.



الذهب العالمي تشهد أسعار الذهب تذبذبا خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد يومين من الخسائر أعادت الذهب إلى مستويات 2020 دولار للأونصة بعد المستوى التاريخي الذي تم تسجيله في الدقائق الأولى من تداولات هذا الأسبوع، بينم تترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية هذا الأسبوع لمعرفة مستقبل السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

تتداول أسعار الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2023 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى عند 2035 دولار للأونصة وكان قد انخفض يوم أمس وسجل أدنى مستوى عند 2009 دولار للأونصة.

الذهب سجل أعلى مستوى تاريخي مطلع الأسبوع عند 2148 دولار للأونصة قبل أن يبدأ في انخفاض حاد بسبب تغطية مراكز الشراء ودخول السعر في تصحيح سلبي ليفقد ما يزيد عن 120 دولار حتى الآن.

يوم أمس أظهرت البيانات أن فرص العمل في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين ونصف في أكتوبر عند 8.73 مليون مقارنة مع القراءة السابقة 9.35 مليون مما يشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف الطلب على العمالة.

إلا أن هذه البيانات الضعيفة فشلت في اضعاف مستويات الدولار الأمريكي الذي ارتفع يوم أمس وسجل اعلى مستوى في أسبوعين وفقاً لمؤشر الدولار، الذي ارتفع منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.7% بعد أن عانى من انخفاض لثلاثة أسابيع متتالية سجل خلالهما المؤشر أدنى مستوى منذ 4 أشهر.

وزير البترول: وقعنا عدة اتفاقيات خلال "COP28" لتعزيز جهود التحول الأخضر

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أنه تم من خلال المبادرات التي أطلقت على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة cop 28 بدبي، التركيز على إنتاج الأمونيا الخضراء مما يعزز جهود إزالة الكربون وتسريع وتيرة التحول الأخضر، وأيضا مشروع إنتاج الميثانول الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يساهم في إنتاج ما يصل إلى 200 ألف طن ميثانول لتزويد السفن بالوقود الأخضر.