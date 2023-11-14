مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الأعمال والمجلس الاستشارى لـ"التجارة الأفريقية"

كتب هانى الحوتى

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين ، توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الاستشاري لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، تهدف إلى التعاون المشترك في تيسير التجارة البينية وزيادة الصادرات.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور النائب شريف الجبلي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، والدكتور باتينت سايبا، الرئيس التنفيذي للمجلس الاستشاري لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، في حضور وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

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