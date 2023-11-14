اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 06:21 م
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مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الأعمال والمجلس الاستشارى لـ"التجارة الأفريقية"

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 06:20 م
مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الأعمال والمجلس الاستشارى لـ"التجارة الأفريقية" خلال التوقيع
كتب هانى الحوتى

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أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الاستشاري لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، تهدف إلى التعاون المشترك في تيسير التجارة البينية وزيادة الصادرات.
 
وقع الاتفاقية كل من الدكتور النائب شريف الجبلي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، والدكتور باتينت سايبا، الرئيس التنفيذي للمجلس الاستشاري لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، في حضور وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
 
ويعتبر African Desk Group منظمة تقدم حلول واستشارات للتغلب على التحديات الأفريقية في تيسير التجارة، وسلاسل التوريد والنقل والخدمات اللوجستية، والتكامل الإقليمي، كما يعد African Desk شريكًا منفذًا للحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات المتعددة الأطراف بالإضافة إلى منظمات القطاع الخاص.






رجال الأعمال

جمعية رجال الأعمال

المنطقة الحرة التجارية




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