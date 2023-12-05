3 خرافات فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا.. أبرزها حقنة هتلر

أكد الدكتور محمد مراد استشاري أمراض الدم والمناعة في كلية طب القصر العيني، أن خلال فصل الشتاء تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا ، مما يجعل العديد من الأشخاص يتبعون العادات المتعارف عليها في علاج العدوي، ولكنها خاطئة، ولا تساعد فى علاج الفيروسات بل تزيد من الأعراض.



وحذر استشاري المناعة، من العادات الخاطئة التي يتبعها الكثيرون لعلاج نزلات البرد والأنفلونزا، ومنها: -المضادات الحيوية المضادات الحيوية لا تعالج العدوي الفيروسية مثل نزلات البرد والأنفلونزا، فهي مخصصة لعلاج البكتيريا، ولذا تناولك له لا يساعد في العلاج، بل قد يعرضك للكثير من المضاعفات الصحية، ومنها مقاومة المضادات الحيوية مما يصعب العلاج، وأيضا قد تعرضك للإسهال، والغثيان والقيء، ويجب أن تعلم أن المضادات الحيوي ليست علاج لنزلات البرد ولا الأنفلونزا ولا تخفف الأعراض. المضادات الحيوية لا تعالج العدوي الفيروسية مثل نزلات البرد والأنفلونزا، فهي مخصصة لعلاج البكتيريا، ولذا تناولك له لا يساعد في العلاج، بل قد يعرضك للكثير من المضاعفات الصحية، ومنها مقاومة المضادات الحيوية مما يصعب العلاج، وأيضا قد تعرضك للإسهال، والغثيان والقيء، ويجب أن تعلم أن المضادات الحيوي ليست علاج لنزلات البرد ولا الأنفلونزا ولا تخفف الأعراض.



-حقن البرد حقن البرد أو هتلر كما متعارف عليها، فهى تحتوي علي الكورتيزون والمسكنات والمضادات الحيوية التي لا تساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا، ولذا أخذ هذه الحقن لا يساعد في علاج الفيروس، ولا تخفف الأعراض، وقد تعرضك لمقاومة البكتيريا نتيجة لعدم استجابة الجسم للعلاج، وتعرضك للشعور بالصداع والإسهال.



- فيتامين سي

لا يساعد تناوله في علاج نزلات البرد أو الأنفلونزا، بل يساهم في تخفيف الأعراض فقط وتقليلها، لأن فيتامين سي يساعدك بشكل ملحوظ على تقوية الجهاز المناعي، وبالتالي تناوله يجعل الأعراض أقل حدة.



بعض النصائح لتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا خلال فصل الشتاء، ومنها:

-تناول الخضروات والفواكه تعد العوامل الجيدة التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي.

-ممارسة الرياضة تعمل علي تنشط الدورة الدموية، وأيضا تقوية الجهاز المناعي.

- شرب الكثير من السوائل وخاصة الماء لتقوية الجهاز المناعي.