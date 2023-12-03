وزارة الصحة: المضادات الحيوية لا تستخدم لعلاج العدوى الفيروسية

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن المضادات الحيوية لا تستخدم لعلاج العدوى الناتجة عن الفيروسات مثل السعال والتهاب الجيوب الأنفية الحاد والإنفلونزا ومعظم التهابات الحلق ونزلات البرد.

وقدمت وزارة الصحة والسكان حزمة من النصائح الهامة لتقليل ظهور البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية والتى تضمنت:

- تناول المضادات الحيوية بالطريقة الصحيحة طبقا لتعليمات مقدم الرعاية الصحية.

- الالتزام بجرعات المضاد الحيوى الموصوفة​​.

- استكمال البرنامج العلاجى بالكامل وعدم التوقف بمجرد الشعور بالتحسن​​.

- عدم استخدم المضادات الحيوية الموصوفة لشخص آخر.​​