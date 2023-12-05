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هيئة الدواء تحدد 15 فئة بحاجة ماسة للحصول على لقاح الأنفلونزا سنويا

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 12:20 م
هيئة الدواء تحدد 15 فئة بحاجة ماسة للحصول على لقاح الأنفلونزا سنويا هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية  الفئات الأكثر احتياجًا للقاح الإنفلونزا​سنويًا؛ لتجنب العدوى وتقليل المضاعفات الخطرة الناتجة عن الإصابة بالإنفلونزا.
 
وبحسب هيئة الدواء فإن الفئات الأكثر احتياجا للقاح الانفلونزا سنويا تشمل: 
 
 1- كبار السن وعمرهم 65 سنة فما فوق. ​
 
2- الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين.​
 
3- الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.​
 
4- الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 19 عامًا ويتناولون أدوية تحتوي على الأسبرين أو الساليسيلات على المدى الطويل.​
 
5- الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي بسبب مرض (مثل الأشخاص المصابين بالإيدز، أو بعض أنواع السرطان مثل سرطان الدم) أو الأدوية (مثل أولئك الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي للسرطان، أو الأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة تتطلب العلاج بالكورتيكوستيرويدات المزمنة أو أدوية أخرى تثبط جهاز المناعة). ​
 
6- السيدات الحوامل وبعد نهاية الحمل بأسبوعين. ​
 
7- الأشخاص الذين يعيشون في دور رعاية المسنين وغيرها من مرافق الرعاية طويلة الأجل.​
 
8- مقدمو الرعاية الصحية. ​
 
9- الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية.​
 
1-0 مرضى الربو ومن لديهم أمراض الرئة المزمنة (مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (السدة الرئوية)).​
 
11- مرضى الحالات العصبية والنمو العصبي المضطرب.​
 
12- مرضى اضطرابات الدم (مثل مرض الخلايا المنجلية).​
 
13- مرضى اضطرابات الغدد الصماء (مثل مرضى السكري). ​
 
14- مرضى القلب (مثل أمراض القلب الخلقية وقصور القلب الاحتقاني والشريان التاجي). ​
 
15- من يعانون من أمراض الكلى واضطرابات الكبد. ​
 
16- مرضى الاضطرابات الأيضية (مثل الاضطرابات الأيضية الموروثة واضطرابات الميتوكوندريا).​
 

 







هيئة الدواء

الانفلونزا

الفئات الاكثر احتياجا للقاح الانفلونزا

لقاح الانفلونزا



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