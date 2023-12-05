ممثل بجناح كوريا لـ"اليوم السابع": إيديكس فرصة لنا لفتح أسواق بالمنطقة

كتبت رباب فتحى

قال جيون هون كيم، نائب مدير بشركة كوريا الجنوبية لصناعات الطيران والفضاء (KAI) المختصة بإنتاج طائرات تدريب نفاثة ومقاتلات خفيفة إن المشاركة فى معرض إيديكس فرصة لفتح أسواق جديدة فى منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش المشاركة فى معرض إيديكس للصناعات الدفاعية فى القاهرة أن الشركة تسعى لاستخدام التكنولوجيا الحديثة فى منتجاتها لتقليل انبعاثات الكربون الضارة بالبيئة، موضحا أن معروضات الشركة تستخدم فى الأغراض العسكرية ولكن يمكن لكل عميل استخدامها فى الأغراض السلمية التى يريدونها.

وأشار إلى أن طائرة من طائراتهم شاركت فى العروض الجوية الكورية فوق الأهرامات فى مصر كأول فريق أجنبى.



الجناح الكورى فى معرض إيدكس

وشارك فريق "النسور السوداء" فى العرض الجوي الكوري الجنوبي - المصري في 2022 الذى أقيم بالقرب من أهرامات الجيزة فى مصر يوم 3 أغسطس وقدم عروضا جوية مشتركة مع فريق "النجوم الفضية" التابع للقوات الجوية المصرية.

ومن أجل دعم تصدير الطائرات المقاتلة الكورية الجنوبية، نظمت القوات الجوية الكورية الجنوبية وشركة صناعات الفضاء الكورية هذا العرض بالاشتراك مع القوات الجوية المصرية التى تنظر فى إدخال الطائرة المقاتلة الكورية الجنوبية من طراز FA-50.

وهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها فريق عروض جوية أجنبي عروضا فوق الأهرامات. كما هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها فريق "النسور السوداء" عروضا في أفريقيا.

تستضيف مصر فعاليات المعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023» خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة القاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية في البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة .





ويشارك فى فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية ، ويضم المعرض 22 جناحاً دولياً من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك بالإضافة إلى مصر.