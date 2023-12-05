مشاركة صينية رفيعة المستوى فى معرض إيديكس ووفد من السفارة يتفقد الجناح.. صور

كتبت رباب فتحى

زار وفد من السفارة الصينية بالقاهرة برئاسة نائب السفير الصينى تشانج تاو القائم، جناح الصين فى معرض ايديكس صباح اليوم الثلاثاء.

وكان لجمهورية الصين الشعبية مشاركة واسعة فى معرض هذا العام، حيث حرصت كبرى الشركات العسكرية على استعراض منتجاتها، مثل شركة كاتيك CATIC الصينية العالمية، التى تصنع طائرة التدريب K8E.



الجناح الصينى

وشاركت China North Industries Group Corporation Limited) NORINCO Group)، وهى المنصة الرئيسية المسؤولة عن تطوير المعدات الميكانيكية والرقمية والفكرية للجيش، فى المعرض للمرة الثالثة.

وتعرض الشركة الصينية، مجموعة متنوعة من الأسلحة وأنظمة المعدات المتطورة، التى تغطى مجالات متعددة مثل الذخيرة الذكية وأنظمة الدفاع الجوى والدفاع الصاروخى والتعاون التكنولوجي العسكري والأمن غير التقليدي.

وكذلك شاركت شركة "Poly Defence" الصينية بالمعرض لاستعراض معروضات الشركة وأحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية المختلفة.



الجناح الصينى

وتأسست الشركة عام 1984 وتتخصص فى مجال إنتاج المعدات والحلول الدفاعية المتقدمة لمختلف القطاعات العسكرية.

تستضيف مصر فعاليات المعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023» خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر الجارى بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة القاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية فى البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة .



الجناح الصينى 2

ويشارك فى فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية ، ويضم المعرض 22 جناحاً دولياً من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك بالإضافة إلى مصر.