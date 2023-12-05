مشاركة أمريكية رفيعة المستوى فى معرض إيديكس 2023.. صور

كتب رباب فتحي

شاركت كبرى الشركات العسكرية الأمريكية فى معرض ايديكس لصناعات الدفاع المنعقد فى القاهرة.

ومن أبرز الشركات الأمريكية العارضة شركة بوينج الأمريكية وهى شركة رائدة عالمياً في صناعات الطيران، وأكبر شركة مصنّعة للطائرات التجارية والعسكرية وأنظمة الأمن والفضاء، وتشمل منتجات وخدمات بوينج المتخصصة تصميم وتصنيع الطائرات التجارية والعسكرية، والأقمار الصناعية، والأسلحة، والأنظمة الإلكترونية والدفاعية، ومركبات إطلاق الصواريخ، وأنظمة المعلومات والاتصالات المتقدمة، والخدمات اللوجستية والتدريبات القائمة على الأداء.

كما شاركت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية فى معرض ايديكس وهى شركة طائرات دفاع، وأمن وتكنولوجيا متقدمة أمريكية. تأسست بدمج مؤسسة لوكهيد ومارتن ماريتا فى مارس 1995. مقرها الرئيسى فى مريلاند، واشنطن، الولايات المتحدة.

وتستضيف مصر فعاليات المعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023» خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر الجارى بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة القاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية فى البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.

ويشارك في فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، ويضم المعرض 22 جناحاً دولياً من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك بالإضافة إلى مصر.