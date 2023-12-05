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مباحثات مشتركة بين رئيس الهيئة العربية للتصنيع وشركات دولية بمعرض إيديكس 2023

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 05:47 م
مباحثات مشتركة بين رئيس الهيئة العربية للتصنيع وشركات دولية بمعرض إيديكس 2023 مباحثات مشتركة بين رئيس العربية للتصنيع وسفيرة سلوفاكيا
كتب زكى القاضى

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أجرى اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مباحثات مع كبار مسئولي شركات Delta Defense & Zeplin S.R.O. & IBross، بحضور السفيرة لينكا ميهاليكوفا سفيرة سلوفاكيا لدى القاهرة، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعرض إيدكس ٢٠٢٣، وخلال المباحثات، تم عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وزيادة فرص الاستثمارات المشتركة في كافة مجالات الصناعة المتعددة.
 
وخلال تفقد سفيرة جمهورية سلوفاكيا بالقاهرة معرض منتجات الهيئة أبدت إعجابها بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية المتطورة لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.






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