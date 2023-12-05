محافظ الشرقية يطمئن على جاهزية مقار اللجان الانتخابية بالعاشر وبلبيس

الشرقية - إيمان مهنى

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اللجان العامة والفرعية بمدينتي العاشر من رمضان وبلبيس لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد مدينة العاشر من رمضان وتضم 2 لجنة عامة للتأكد من جاهزيتهم لاستقبال الإنتخابات الرئاسية والتى من المقرر انطلاقها في الفترة من 10 - 12 ديسمبر الجاري بمشاركة أبناء المحافظة ممن لهم حق التصويت والإدلاء بأصواتهم والبالغ عددهم 4 مليون و699 ألف و932 ناخب وناخبة أمام 980 مركزا انتخابا يستوعب 1016 لجنة فرعية بنطاق دائرة المحافظة.

انتقل محافظ الشرقية لتفقد مدرسة السادات الثانوية بنات بالمجاورة الخامسة والتي تضم لجنة عامة ومركز انتخابي وإطمأن على الانتهاء من التجهيزات اللازمة وتوفير أماكن انتظار الناخبين أمام اللجان الفرعية بالمدرسة وتوفير كرسي متحرك لكبار السن لمساعدتهم في الوصول إلى اللجنة للإدلاء بأصواتهم، مشدداً على ضرورة توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الإنتخابية بشكل حضاري يليق باسم المحافظة.

توجه المحافظ لمدينة بلبيس للوقوف على التجهيزات بمركز التنمية الشبابية بالمدينة والذي يضم لجنة انتخابات عامة مؤكداً على ضرورة توفير كل سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية وكذلك رفع درجة الاستعداد التام بكافة القطاعات والمديريات الخدمية وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الانتخابية.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وغرفة الأزمات والكوارث وربطها بالغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة الاستعدادات النهائية لتجهيز المقار الانتخابية والعمل على إزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية الانتخابات.

رافق المحافظ المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والمهندس أشرف عبد الوهاب نائب رئيس الجهاز ايمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس وعدد من نواب البرلمان.