"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا فى بلبيس لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

الشرقية -فتحية الديب

نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتورة هناء قنديل، أمينة المرأة، مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور مئات من السيدات والفتيات اللاتي حرصن على المشاركة فى المؤتمر، لرد الجميل للرئيس السيسى، الذى منحهن مكتسبات لم يحصلن عليها من قبل.

وقد بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطنى، ثم تلاوة آيات من القران الكريم، وتلا ذلك عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات الرئيس السيسي خلال العشر سنوات الماضية.

وقالت الدكتورة هناء قنديل أمينة المرأة لمركز ومدينة بلبيس، إن المرأة سوف تضرب أروع الأمثلة فى انتخابات الرئاسة القادمة، حيث ستتصدر الصفوف الأولى فى اللجان الانتخابية لتمارس حقها الدستورى، وترسل رسالة للعالم أن المصرية تقف خلف القيادة السياسية التى تتسم بالحكمة والحنكة، وأنها لديها الوعى وقادرة على اختيار رئيسها لتحقيق الأمن والأمان، مشيرة إلى أن الأمن والأمان هو مطلب المرأة فى المرحلة القادمة ولن يتحقق ذلك إلا مع الرئيس السيسي.

وتحدث شريف الأهوانى، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمركز بلبيس، قائلا إن القيادة السياسية تواجه تحديات خطيرة داخليا وخارجيا في الفترة الحالية، ويجب الوقوف خلف الرئيس السيسي للعبور بالوطن لبر الأمان، كما فعل من قبل وأنقذ الوطن من براثن الإخوان ومخططاتهم الشيطانية التى لا هدف لهم منها سوى النيل من أمن واستقلال البلاد.

وأشار إلى أن المرأة ليست نصف المجتمع بل أنها المجتمع كله وأنها الأم والزوجة والأخت وأكثر من يعرف معاناة المجتمع، وهي سند زوجها في جميع الأعمال، وسوف تشارك بقوة فى حشد المواطنين للنزول إلى اللجان الانتخابية لممارسة حقهم الانتخابي.

وقالت الدكتورة شيرين الشوربجي، أستاذ الأورام بجامعة الزقازيق، أن الرئيس السيسي حقق إنجازات هائلة فى قطاع الصحة حيث نجح ف القضاء على فيروس سي بعد أن كانت مصر من أولى الدول المنتشر بها هذا المرض اللعين، وحرص على تطبيق التأمين الصحى فى العديد من المحافظات لرفع المعانة عن كاهل المواطنين وتوصيل الرعاية الصحية لهم مجانا، ودعت الجميع لضرورة النزول اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم من أجل استقرار الوطن واستمرار مسيرة التنمية الشاملة.

وقال محمد الفار رئيس لجنة الشؤون القانونية بالحزب، إن المرأة المصرية، أكثر وعيا ودراية بالأحداث الجارية وما يحيق بالوطن من مخاطر وتحديات وأن الواجب الوطني على الجميع التكاتف في المرحلة القادمة خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التطور والبناء.