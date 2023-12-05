متابعة دورية للأعمال الإنشائية بمستشفى أشمون الجديدة .. صور

المنوفية – محمود شاكر

تابع المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، استكمال الأعمال الإنشائية بالموقع المخصص لإنشاء مستشفى أشمون الجديدة، خلف مجلس مدينة أشمون والمطلة على شارع الثورة، والتى يتم إنشائها علي مساحة حوالي 7 أفدنة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار أعمال التدعيم لكافة المشروعات التي تمس حياة المواطنين بمختلف القطاعات للارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم للأفضل .

وأشار النمر أنه تم الاستفادة من هذا الموقع لإقامة هذا المشروع الخدمي إذ يعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام لأهالي مركز ومدينة أشمون، مؤكداً علي اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة الصحية بمركز أشمون.

وأكد النمر أن القطاع الصحي أحد القطاعات ‏ذات الأولوية ضمن إطار المشروعات القومية التي تحظى ‏برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تطوير وتحسين ظروف معيشة ‏المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم .