محافظ المنوفية يكرم الطالبة أسماء السيد بنت ساحل الجوابر لحفظها القرآن الكريم

المنوفية - محمد فتحى

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الطالبة أسماء السيد بالصف الثانى الثانوى ابنة قرية ساحل الجوابر مركز الشهداء، وذلك تقديرا لتفوقها وتميزها فى حفظ القرآن الكريم كاملا وأدائها المتميز فى تلاوته فى أربع ساعات، جاء ذلك خلال استقباله لها اليوم بمكتبه بالديوان العام.

هنأ المحافظ الطالبة وأهداها درع المحافظة وشهادة تقدير و مكافأة مالية لتميزها ونبوغها فى حفظ كتاب الله فضلا عن تفوقها الدراسى، مؤكداً على أنها نموذج مشرف وفخراً لأبناء المنوفية ومثالاً يحتذى به للأسرة المصرية فى تربية وتنشئة الأجيال مما يساهم فى بناء وتنمية المجتمع.

فيما أعربت الطالبة عن امتنانها بهذا التكريم والذى يعد بمثابة دفعة قوية لها ولمثلها من أبناء المحافظة والإستمرار فى مواصلة النجاح والتفوق ووجهت الشكر لمحافظ المنوفية على دعمه الدائم للمتفوقين وتشجيعهم على مواصلة التقدم.

وقد أكد محافظ المنوفية على دعمه الكامل للمتفوقين والنابغين من أبناء المحافظة بمختلف الفئات العمرية والإهتمام بهم والعمل علي تذليل العقبات التي تواجههم كونهم أمل الحاضر والمستقبل ، متمنياً المزيد من التفوق والتقدم لإعلاء شأن المحافظة ورايتها محلياً وعالمياً.