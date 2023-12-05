اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 10:34 م
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مؤتمر لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى بورسعيد.. صور

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 09:06 م
مؤتمر لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى بورسعيد.. صور مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى بورسعيد
بورسعيد محمد عزام

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نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بحضور الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، بنادي المعارف، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني، ورفع المشاركون لافتات عليها صور المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وعليها عبارات مؤيدة له، في الوقت الذي جرى ترجمة كلمات المؤتمر بلغة الإشارة.
 
وتطرق الحديث خلال المؤتمر للمخاطر التي تحيط بمصر المرحلة الحالية، فضلا عن ما تحقق من إنجازات وتنمية في شتى المجالات خلال السنوات الماضية بعهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، والتأكيد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني في هذه المرحلة الحرجة التي تواجه دول العالم كله.
 
الحضور بالمؤتمر
الحضور بالمؤتمر

المشاركون بالمؤتمر
المشاركون بالمؤتمر

المؤتمر ببورسعيد
المؤتمر ببورسعيد

جانب من الحضور
جانب من الحضور

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

مؤتمر بورسعيد
مؤتمر بورسعيد

مؤتمر دعم الرئيس السيسي
مؤتمر دعم الرئيس السيسي

 







الانتخابات الرئاسية

الطريق إلى الرئاسة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بورسعيد




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