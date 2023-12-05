مؤتمر لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى بورسعيد.. صور

بورسعيد محمد عزام

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بحضور الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، بنادي المعارف، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ب الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني، ورفع المشاركون لافتات عليها صور المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وعليها عبارات مؤيدة له، في الوقت الذي جرى ترجمة كلمات المؤتمر بلغة الإشارة.

وتطرق الحديث خلال المؤتمر للمخاطر التي تحيط بمصر المرحلة الحالية، فضلا عن ما تحقق من إنجازات وتنمية في شتى المجالات خلال السنوات الماضية بعهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، والتأكيد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني في هذه المرحلة الحرجة التي تواجه دول العالم كله.