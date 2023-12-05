اليوم السابع
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بالونات بألوان علم مصر.. مشاهد مبهجة بمؤتمر دعم المرشح الرئاسى السيسى ببورسعيد

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 08:43 م
بالونات بألوان علم مصر.. مشاهد مبهجة بمؤتمر دعم المرشح الرئاسى السيسى ببورسعيد البالونات
بورسعيد -محمد عزام

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شهد مؤتمر جماهيري نظمه حزب مستقبل وطن ببورسعيد، بحضور الآلاف من أبناء المحافظة، مشاهد مبهجة، مساء اليوم، الثلاثاء، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
حمل مشاركون بالمؤتمر بالونات بألوان مصر بجانب الإشارة بعلامة النصر، ورفع صور الرئيس السيسي وأعلام مصر في كافة جوانب المؤتمر الجماهيري، مرددين هتافات مؤيدة للمرشح الرئاسي وداعمة للدولة المصرية.
 
وأكد  المؤتمر، أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة كواجب وطني هام، وعرض جانب من ما تحقق من إنجازات في شتى المجالات على أرض بورسعيد، وما يحاك بالوطن من مخاطر بالمنطقة والأزمة الاقتصادية التي تواجه دول العالم، والتي تستلزم مزيد من الاستقرار ومواصلة مسيرة التنمية في شتى المجالات وسياسة الدولة المصرية الناجحة في تأمين حدودها والتصدى لأى محاولات للنيل منها.
 
 
البالونات
البالونات

المؤتمر
المؤتمر

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

مشاهد مبهجة
مشاهد مبهجة

مؤتمر بورسعيد
مؤتمر بورسعيد

مؤتمر حاشد
مؤتمر حاشد

 







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