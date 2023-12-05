اليوم السابع
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مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الباجور بالمنوفية.. صور

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 12:04 ص
مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الباجور بالمنوفية.. صور مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي
المنوفية- محمود شاكر

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نظم أهالى قرية كفر سبك التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد الحضور بالمؤتمر على ضرورة المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل كامل من أجل الوصول إلى بر الأمان بمصر، والتى حماها الرئيس بما قدمة من مشروعات وامان للوطن، مؤكدين على ضرورة التوحد أمام اللجان من أجل توضيح الصورة للعالم بأن المصريين يدا واحدة خلف القيادة الحكيمة. 

وشدد جميع الحضور بالمؤتمر على ضرورة المؤازرة للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات المقبلة على أن يسعى الجميع للمشاركة الكاملة ودون أى تقصير من أجل الحفاظ على ما حققته الدولة من أمن وأمان واستقرار خلال الفترة الماضية.


 
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مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (5)
مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (5)

مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (6)
مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (6)

مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (7)
مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (7)

مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (8)
مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (8)

مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (9)
مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (9)

مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (10)
مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (10)

 
مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (12)
مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (12)

مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (13)
مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (13)

 

مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (15)

 
مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (17)
مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (17)

 
مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (19)
مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (19)

 
مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (21)
مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (21)

مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (22)
مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (22)

مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (23)
مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (23)

مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (24)
مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (24)

 
مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي (26)
مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي

 
 
 

 
 
 






المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

المنوفية

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الباجور




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