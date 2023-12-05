لو هتقدم طلب.. 5 مستندات مطلوبة لاستخراج بدل تالف لرخصة محل

كتبت – مرام محمد

خدمات عديدة تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين في مجال البناء وتراخيص المحال وتوصيل المرافق والتصالح وخدمات المحليات، للتيسير عليهم وتوفير كافة سبل الراحة لهم، بالإضافة إلى مواكبة عصر التطور التكنولوجي وسياسة التحول الرقمي، حيث تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات الحكومية والمساهمة في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية.

يتضمن دليل المراكز التكنولوجية ضمن خدماته المقدمة للمواطنين، الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج بدل تالف لرخصة محل، نوضحها على النحو الآتي: (صورة بطاقة الرقم القومي - الرخصة التالفة - صورة آخر إيصال سداد رسم التفتيش - صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية (شهادة/خطاب/إيصال) - صور الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات).

وأوضح دليل الخدمات المستندات المطلوبة لتقديم طلب إلى المركز التكنولوجي بتعديل رخصة محل بإضافة شريك أو شركاء للمحلات التجارية والصناعية والعامة، وذلك على النحو الآتي: (صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب (إضافة شريك – إخراج شريك) والأصل للاطلاع - صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء، والأصل للاطلاع - صورة المستند الذي يفيد اشتراك الشركاء الجدد في التأمينات (خطاب – شهادة – إيصال)، والأصل للاطلاع - صحيفة الحالة الجنائية للشركاء الجدد (للمحل العام) - أصل رخصة المحل - صورة عقد إيجار موثق باسم المتنازل إليه في حالة خروج الشريك صاحب عقد الإيجار القديم، و(الأصل للاطلاع) - صورة مستند إثبات الشخصية للشركاء الجدد و(الأصل للاطلاع) - توكيل رسمي في حالة الوكالة - الموقف من التجنيد (في حالة نقل الرخصة لمحل عام) للشركاء الجدد إذا كانت أعمارهم بين 21:30 سنة).