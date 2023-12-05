غلق 3 طرق رئيسية بسبب الشبورة الكثيفة منعا للحوادث

كتب عبد الرحمن سيد

قررت الإدارة العامة للمرور اليوم الثلاثاء، غلق عدد من الطرق الرئيسية أمام قائدى السيارات بسبب الشبورة المائية التي غطتها، منعا للحوادث المرورية.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت إخطارا من الخدمات الميدانية بوجود شبورة مائية تعيق مستوى الرؤية أمام قائدى السيارات، وأمر مساعد وزير الداخلية للمرور بإغلاق الطرق لحين تحسن الأحوال الجوية منها طريق إسكندرية الصحراوى، وطريق الكريمات ، وطريق العلمين .

وأهابت الادارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.