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غلق 3 طرق رئيسية بسبب الشبورة الكثيفة منعا للحوادث

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 10:00 ص
غلق 3 طرق رئيسية بسبب الشبورة الكثيفة منعا للحوادث شبورة مائية تغطي الطرق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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قررت الإدارة العامة للمرور اليوم الثلاثاء، غلق عدد من الطرق الرئيسية أمام قائدى السيارات بسبب الشبورة المائية التي غطتها، منعا للحوادث المرورية. 
 
 
كانت غرفة عمليات المرور تلقت إخطارا من الخدمات الميدانية بوجود شبورة مائية تعيق مستوى الرؤية أمام قائدى السيارات، وأمر مساعد وزير الداخلية للمرور بإغلاق الطرق لحين تحسن الأحوال الجوية منها طريق إسكندرية الصحراوى، وطريق الكريمات ، وطريق العلمين . 
 
وأهابت الادارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.






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غلق الطرق بسبب الشبورة




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