عشرات القتلى والجرحى فى قصف عنيف على قطاع غزة

أحمد علوى

قتل وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر الثلاثاء، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي مبنى سكنيا لعائلة في جنوب حي الشيخ رضوان في غزة.