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رئيس حملة "السيسى": اعتمدنا على الدعاية غير التقليدية ونستهدف الشباب

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 10:34 م
رئيس حملة "السيسى": اعتمدنا على الدعاية غير التقليدية ونستهدف الشباب المستشار محمود فوزي
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن انتخابات المصريين في الخارج شهدت زخما كبيرا، ورأينا مشهدا مشرفا للمصريين في الخارج وارتباطهم بوطنهم الأم، مشيرا إلى أن المشهد مشجع للمصريين فى الداخل ويعطينا عددا من المؤشرات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أن الحملة مستمرة في نشاطاتها، وذهبت إلى العريش والشرقية والفيوم والإسكندرية، وستذهب لأماكن في القاهرة، متعمدون على الدعاية غير التقليدية ومستهدفين الشباب، وتم زيارة جهات مستقلة، وطلبوا منها دعوة المواطنين في المشاركة الانتخابية.

وذكر أن المختص بإعلان نتيجة المصريين في الخارج ومؤشراتهم هي الهيئة الوطنية للانتخابات، بينما المؤشرات لديهم ظهرت في شاشات التليفزيون، مقدما الشكر لإعلامنا، موضحا أن مشهد المصريين في الخارج كان نتيجة بعض الجهود، موضحا أن مرشحنا وجه بالاهتمام بالمصريين في الخارج، وتم عقد لقاءات مع عدد كبير من المصريين في الخارج بخمسين اجتماع عبر الزووم، وتم تشكيل مجموعات عمل من المكتب الفني، وتم تقسيم كل دولة بمجموعة وكل مجموعة تتصل بمؤثرين.

وتابع: "مرشحنا يوفر مظلة واسعة لكل المصريين، وتم التوسع في عدد التوكيلات الصادرة للناس، مما جعلنا نكسب كل التيارات الرئيسية، فوجدنا عددا وتعاونا أكبر، وأتوجه بالشكر لزملائي في المكتب الفني وماكانوش بيناموا، والزخم كان في ظل عوامل جوية سيئة خاصة في أوروبا وأمريكا، وشاهدنا شبابا وسيدات وكبارا في السن وأشخاصا عندهم ظروف صحية ورغم ذلك كانوا سعداء".







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