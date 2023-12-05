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رئيس جامعة بني سويف يكرم الطالب محمد عبد المنعم بطل العالم فى رفع الأثقال

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 10:35 ص
رئيس جامعة بني سويف يكرم الطالب محمد عبد المنعم بطل العالم فى رفع الأثقال جانب من التكريم
بنى سويف هانى فتحى

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كرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الطالب محمد عبد المنعم سيد بالفرقة الثانية بكلية التجارة، لحصوله على لقب أول عالم وميدالية ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال بدولة المكسيك2023، وذلك بحضور الدكتور أيمن غنيم رئيس قسم المنازلات والرياضات الفردية بكلية التربية الرياضية، والكابتن محمد فاروق مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب،  إيمان حسين نور الدين مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ببى سويف.
 
من جانبه، أكد رئيس الجامعة أن الجامعة لا تدخر جهداً في تقديم كافة أشكال الدعم لأبنائها المتفوقين رياضياً في كافة الألعاب الرياضية لمواصلة مسيرتهم وتحقيق المراكز الأولى، لافتاً إلي أن هذا الإنجاز يضاف لسجل إنجازات الجامعة في المجالات الرياضية، مشيراً إلى أن تكريم المتميزين رياضياً يعد تحفيزاً لهم للحصول على المزيد من الألقاب الرياضية المتقدمة في المنافسات والمسابقات الرياضية القادمة.
 
تجدر الإشارة إلى أن الطالب محمد عبد المنعم هو ابن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي وسبق وقد حصل لقب أول عرب أفريقيا في البطولة العربية الإفريقية مضيفاً لرصيده عدد 6 ميداليات في هذه البطولة.

 

 







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