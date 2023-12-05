رئيس جامعة بني سويف يكرم الطالب محمد عبد المنعم بطل العالم فى رفع الأثقال

من جانبه، أكد رئيس الجامعة أن الجامعة لا تدخر جهداً في تقديم كافة أشكال الدعم لأبنائها المتفوقين رياضياً في كافة الألعاب الرياضية لمواصلة مسيرتهم وتحقيق المراكز الأولى، لافتاً إلي أن هذا الإنجاز يضاف لسجل إنجازات الجامعة في المجالات الرياضية، مشيراً إلى أن تكريم المتميزين رياضياً يعد تحفيزاً لهم للحصول على المزيد من الألقاب الرياضية المتقدمة في المنافسات والمسابقات الرياضية القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن الطالب محمد عبد المنعم هو ابن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي وسبق وقد حصل لقب أول عرب أفريقيا في البطولة العربية الإفريقية مضيفاً لرصيده عدد 6 ميداليات في هذه البطولة.