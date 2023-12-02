جامعة بنى سويف تبحث مقترح مشاركة ذوى الهمم فى الاستحقاق الانتخابى

بنى سويف هانى فتحى

استعرض مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، خلال جلسته رقم 227، المقترح المقدم من كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة ووحدة متحدى الاعاقة بالجامعة، تحت إشراف قطاع شئون خدمة المجتمع والذي يستهدف إتاحة مشاركة ذوى الهمم فى الانتخابات الرئاسية في الانتخابات المقبلة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المقترح يستهدف إتاحة مشاركة ذوى الهمم في الاستحقاق الانتخابي الخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر عقدها فى ديسمبر المقبل، ومن أبرز تلك الطرق المساعدة فى تيسير مشاركة ذوى الاعاقة فى الاستحقاق الانتخابى الرئاسي، توفير لهم بطاقات اقتراع مصممة باسلوب "برايل" الخاصة بالكتابة للمكفوفين"مع وجود مختصين في الاعاقة البصرية من ذات الكلية، واعداد خدمات الوسائل البصرية عن طريق تصميم فيديو عبر لغة الإشارة الموحدة لذوي الإعاقة السمعية من فئات الصم بهدف التعرف على آلية التصويت داخل اللجان الانتخابية مع وجود خبراء لغة الاشارة من كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة، و تخصيص لجان من طلاب الكلية لتقديم المساعدة لعملية التنقل والحركة اللازمة لذوي الإعاقة الجسمية الحركية.

تجدر الإشارة إلى ان نسبة انتشار ذوى الاعاقة عاى مستوى جمهورية مصر العربية وفقا لتقدير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد تصل إلى مايقرب من 9 مليون او اكثر بالمحافظات المختلفة ، فضلاً عن تذليل أي مشكلات من الممكن ان تواجه عملية تصويتهم داخل وخارج اللجان.