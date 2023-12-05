رئيس جامعة المنوفية: ملتزمون بالتحول نحو الأخضر للمساهمة فى الحفاظ على البيئة

افتتح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، اليوم الثلاثاء، مؤتمر المستقبل الأخضر والتوجه نحو التحول لجامعة صديقة للبيئة الذى يعقد على مدار يومين.

وأوضح القاصد أن المؤتمر يتواكب مع انعقاد مؤتمر cop 28 الذى يعقد فى الإمارات، ويهدف إلى المساهمة فى جهود الدولة ووزارة التعليم العالى لوضع استراتيجيات فعالة للمحافظة على البيئة، مؤكدا حتمية الحفاظ على البيئة والتوجه نحو الأخضر وأن جامعة المنوفية تسعى إلى تحقيق الريادة فى هذا الشأن.

وفى نهاية كلمته أثنى القاصد على فرق عمل وجهود الأمانة العامة للمؤتمر الذى يعد إحدى الحلقات ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات وضيف شرف المؤتمر بمبادرات الجامعة المتمثلة فى ملتقى التوظيف ومصنع السجاد وغيرها من مبادرات جامعة المنوفية التى تسهم فى مواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر فالمشروعات الصغيرة توجه وطنى يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تسريع أثرها الإيجابى على الاقتصاد المصرى.

كما ألمح أمين الأعلى للجامعات إلى تبنى وزارة التعليم العالى الكامل لهذه الأفكار من خلال الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى المصرى، والتى تركز على الإمكانات المتوافرة لكل إقليم فى مصر.

وأشار رفعت إلى أن الحكومة المصرية تضع ملف التغيرات المناخية على رأس أولوياتها، وتعمل على دمج هذا الموضوع فى عمل جميع المؤسسات المصرية.

كما أكد أن وزارة التعليم العالى تعمل دائما على المساهمة فى هذه الجهود من خلال إنشاء الصندوق الأخضر لدعم الاقتصاد الأخضر والاستدامة في مواجهة تغير المناخ.

وأعلن عن إطلاق النسخة الثالثة من مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة من جامعة المنوفية.

وأكد الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر أن الجامعة لا تتوانى في بذل كل الجهود من أجل التحول إلى جامعة صديقة للبيئة.

يذكر أن المؤتمر يناقش العديد من الأفكار وأوراق العمل حول موضوعات مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة والتغيرات المناخية والبصمة الكربونية والاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وعلى هامش المؤتمر أقامت الجامعة ملتقى للتوظيف يوفر أكثر من 1000 فرصة عمل لخريجي جامعة المنوفية، وذلك بالتعاون مع مديرية العمل بالمنوفية وتحت إشراف جمعية الخريجين كنوع من الربط بين الجامعة وسوق العمل، كما نظمت الجامعة معرضا للمنتجات الصديقة للبيئة للشركات و وحدات الإنتاج التابعة لجامعة المنوفية.