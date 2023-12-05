اليوم السابع
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رئيس جامعة المنوفية يستقبل أمين عام المجلس الأعلى للجامعات المصرية

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 02:53 م
رئيس جامعة المنوفية يستقبل أمين عام المجلس الأعلى للجامعات المصرية جانب من اللقاء
المنوفية – محمود شاكر

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استقبل، اليوم، الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات المصرية، والدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة جنوب الوادى الجديد، والدكتور حمدى حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتور إلهامى علي رئيس جامعة دمنهور، ونواب رؤساء الجامعات المصرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى الجمهورية ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية، استعدادا لانعقاد المجلس الأعلى لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ضمن وقائع انطلاق فعاليات مؤتمر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأول بجامعة المنوفية.

ويقام المؤتمر تحت إشراف وحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة نانسي أسعد المشرف الأكاديمي لجامعة المنوفية الأهلية ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.







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