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"حكاية وطن"ملحمة تتصدرها استثمارات بـ300 مليون يورو لمواجهة التلوث الصناعى

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 02:36 م
"حكاية وطن"ملحمة تتصدرها استثمارات بـ300 مليون يورو لمواجهة التلوث الصناعى وزارة البيئة
كتبت منال العيسوي

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القطاع البيئن أكثر القطاعات التي كانت مهمشة في السابق، والتى تم استعادتها وضخ دماء جديدة منذ 10 سنوات في عهد الرئيس السيسى، وشهد تطوير وتحسين من عام 2014 وحتى عام 2023، ليسطر ملحمة جديدة في حكاية وطن، تمكن من الإرتقاء بالعمل البيئي والمناخى.
 
بجانب وضع الخطط والتشريعات والتنفيذ على أرض الواقع، وتحول الملف البيئى من ملف مهمل لملف على أولويات القيادة السياسية، وأصبح جزء لا يتجزء من سياسات الدولة مهد لتحقيق التنمية المستدامة.
 
ويعد برنامج التحكم فى التلوث الصناعى، واحداً من أهم و أبرز المشروعات بوزارة البيئة المصرية جهاز شئون البيئة منذ بداية تنفيذ المرحلة الأولى للبرنامج منذ عام 1997، وتم مدها لثلاث مراحل متتالية بإجمالى استثمارات بلغت (300) مليون يورو، حيث يهدف الى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج، علماً بأن البرنامج يقدم الدعم الفني بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة (قرض ميسر + منحة 20% من قيمة المشروع)، وتؤدى المنحة التي تحصل عليها المنشات الصناعية المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل.
 
أما المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي التى تمتد من نهاية 2023 ولمدة خمس سنوات فحجم الاستثمارات فيها يصل إلى 250 مليون يورو .
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الاستثمار البيئي

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المخلفات الصلبة

تلوث الهواء



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