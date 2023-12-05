اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 02:57 م
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حزب المستقلين يطلق حملة مشارك لتحفيز المواطنين للمشاركة بانتخابات الرئاسة

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 01:24 م
حزب المستقلين يطلق حملة مشارك لتحفيز المواطنين للمشاركة بانتخابات الرئاسة المكتب التنفيذي لحزب المستقلين الجدد
الشرقية – فتحية الديب

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عقد المكتب التنفيذى لحزب المستقلين الجدد برئاسة دكتور هشام عنانى اجتماعا مطولا لبحث آليات الحشد وتنظيم خروج المواطنين للتصويت وكيفية تحفيزهم للخروجً وخاصة الشباب وانتهى، الاجتماع إلى وضع خطة لذلك وإطلاق حملة.. مشارك.. للترويج والتشجيع على المشاركة وتم الاتفاق على لوجو للحملة وتم إطلاقه إلكترونيا.

واكد الدكتور حمدى بلاط نائب رئيس الحزب، أنه تم تصميم اللوجو يحمل صورة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى حيث أن حزب المستقلين هو أحد الأحزاب الداعمة وسيشارك فيها كل أمانات المحافظات.

وأكدت فاطمة عبد الواسع، أمينة المرأة بالحزب، أننا سنتحرك بكثافة لخروج المرأة ونحن واثقين من وعى المرأة المصرية فى كافة ربوع مصر.

وصرح أحمد صلاح أمين الشباب: "أننا مهتمين بتشجيع خروج الشباب وتحفيزهم للمشاركة بكافة الطرق إلكترونيا ومن خلال حملات مكثفة لطرق الأبواب لإقناع الشباب بأهمية المشاركة".







حزب المستقلين يطلق حمله للمشاركة في الانتخابات

حزب المستقلين

السيسي

الانتخابات الرئاسية




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