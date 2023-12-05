حركة فتح: مصر نجحت فى إظهار العين الحمراء لإسرائيل ومنع التهجير القسرى

كتب سمير حسنى

قال الدكتور جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح، إن رفض التهجير القسري للفلسطينيين واعتباره خط أحمر يأتي في صالح القضية الفلسطينية والأمن القومي العربي بمفهومه الشامل، مؤكدا أن مصر أفلحت في إظهار العين الحمراء لإسرائيل وهذا يكفى كرادع للاحتلال في أن يمضى قدمًا في التهجير.

وأضاف متحدث حركة فتح في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن مصر نجحت في ردع إسرائيل ومنعها عن المضي قدما في التهجير القسري للفلسطينيين، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد حكما فلسطينيا أو سلطة وطنية في فلسطين.

اتهم "نزال" الولايات المتحدة تتحدث عن اليوم التالي في قطاع غزة لتلفت الأنظار عن اليوم الحالي، منوها بأن الاحتلال ينفذ الاقتحامات والانتهاكات في الضفة الغربية دون مراعاة القانون الدولي.