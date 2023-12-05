اليوم السابع
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حبس تشكيل عصابى عامين بتهمة النصب على المواطنين بالرسائل الهاتفية

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 12:21 م
حبس تشكيل عصابى عامين بتهمة النصب على المواطنين بالرسائل الهاتفية حبس متهم_أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قضت  محكمة جنح الأميرية، بحبس محاكمة عصابة لسرقة أصحاب المعاشات عامين، عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم والاستيلاء منهم على آلاف الجنيهات.
 
كشفت التحقيقات، أن أحد المجني عليهم "موظف بالمعاش" اكتشف سحب مبلغ 130 ألف جنيه من رصيده البنكى، وأن هذه الرسائل كان من ضمنها رابط، بمجرد أن ضغط عليه اكتشف سحب المبالغ من رصيده، وتبين سرقة عدد من الأشخاص من أصحاب المعاشات الأخرين.
 
وتبين أن وراء ذلك تشكيلا عصابيًا يوهم أصحاب المعاشات بأنه من البنك المركزى، ويستخدم أرقامًا مجهولة فى الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم المحمولة.
 






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