اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 04:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة حلوان تدعو منتسبيها للمشاركة بانتخابات الرئاسة: واجب وطنى وحق دستورى

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 02:35 م
جامعة حلوان تدعو منتسبيها للمشاركة بانتخابات الرئاسة: واجب وطنى وحق دستورى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال الفترة من 10 وحتى 12 ديسمبر الجاري، باعتبارها واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا لهم. 
 
وحثّ قنديل جميع منتسبي الجامعة من طلاب وأساتذة وموظفين على المشاركة الفاعلة في التصويت، مشددًا على أن ذلك سيسهم في صنع مستقبل مصر، خاصة في ظل المخاطر المحيطة بالبلاد.
 
وأكد قنديل أن مشاركة الجميع تعكس الوعي بأهمية هذه الانتخابات وتأثيرها على المشهد السياسي في البلاد، داعيًا إلى ضرورة الإدلاء بالأصوات في إطار من الديمقراطية والشفافية.
 






جامعة حلوان

السيد قنديل

اخبار مصر

التعليم العالى

اخبار مصرية

انتخابات الرئاسة



الموضوعات المتعلقة

حزب المستقلين يطلق حملة مشارك لتحفيز المواطنين للمشاركة بانتخابات الرئاسة

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 01:24 م

مياه الشرب بسوهاج تعقد اجتماعا لتوعية العاملين بضرورة المشاركة بانتخابات الرئاسة

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 01:09 م

مايا مرسى مشجعة النساء على المشاركة بانتخابات الرئاسة: مصر بتناديكى.. فيديو

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 12:53 م

رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات الرئاسة يشيد بـ"القومى لذوى الإعاقة"

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 12:13 م

اتحاد العمال: 27 غرفة عمليات بالمحافظات لمتابعة التصويت بانتخابات الرئاسة

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 12:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة