جاكسون هينكل يسخر من بين شابيرو بصور شهداء الأطفال الفلسطينيين

يواصل الصحفى الأمريكى جاكسون هينكل، فضح الكيان الصهيونى وجرائمه داخل قطاع غزة، ونشر منذ قليل مقطع فيديو يظهر من جلاله جسد طفل فلسطينى شهيد يرقد على أرضية احدى المستشفيات بعد قصفه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة.

وكتب هينكل على الفيديو الذى نشره عبر حسابه بموقع تويتر، وحصل على عشرات الالاف من المشاهداف والتفاعلات من قبل متابعيه، "سيخبركم بن شابيرو أن هذا الطفل هو إرهابى تابع لحماس".

💔🇵🇸 Ben Shapiro will tell you this Palestinian baby is a “Hamas TERRORIST!” pic.twitter.com/EP2JfYAKuI