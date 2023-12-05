جاكسون هينكل يسخر من بين شابيرو بصور شهداء الأطفال الفلسطينيين

كتب آسر أحمد

يواصل الصحفى الأمريكى جاكسون هينكل، فضح الكيان الصهيونى وجرائمه داخل قطاع غزة، ونشر منذ قليل مقطع فيديو يظهر من جلاله جسد طفل فلسطينى شهيد يرقد على أرضية احدى المستشفيات بعد قصفه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة.

وكتب هينكل على الفيديو الذى نشره عبر حسابه بموقع تويتر، وحصل على عشرات الالاف من المشاهداف والتفاعلات من قبل متابعيه، "سيخبركم بن شابيرو أن هذا الطفل هو إرهابى تابع لحماس".

💔🇵🇸 Ben Shapiro will tell you this Palestinian baby is a “Hamas TERRORIST!” pic.twitter.com/EP2JfYAKuI — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) December 5, 2023

علنت الصحة الفلسطينية عن وصول عدد الشهداء إلى 16248 شهيدا منذ بدء العدوان على غزة، وذلك وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين فى غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.