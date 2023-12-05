اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 11:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تكاثر للسحب والأرصاد تحذر من أمطار تصل للسيول بهذه المناطق

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 11:23 ص
تكاثر للسحب والأرصاد تحذر من أمطار تصل للسيول بهذه المناطق حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد والسواحل الشماليه يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع تقدم الوقت .
 
وأشار هيئة الأرصاد إلى تفاصيل الأمطار المتوقعة اليوم، حيث متوقع أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.
 
ومن المتوقع أيضا  أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد وجود نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
 
 
 
 






حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة