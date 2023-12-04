الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة بداية من غد بشكل تدريجى

كتب محمد شعلان

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامى بهيئة الارصاد الجوية ، أن هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة ومن المتوقع عودة انخفاض درجات الحرارة بداية من الغد بشكل تدريجى، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ستنخفض لـ24 و23 درجة وفي نهاية الاسبوع تصل لـ21 درجة.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة دى أم سى، أن هناك مزيد من الشعور بالبرودة الشديدة خلال الفترات المتأخرة من الليل، موضحة أن هناك فرق فى درجات الحرارة بين النهار والليل بنسبة كبيرة وهذا يؤدى للإصابات بنزلات البرد.

وتابع: "فى ارتفاع بدراجات الحرارة فى فترة الظهيرة والكتل الهوائية اللى بتأثر علينا هى كتلة صحراوى وسنشهد انخفاض فى قيم درجات الحرارة فى فترات الليل المتأخر"..