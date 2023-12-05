شبورة كثيفة تغطى طريق إسكندرية الزراعى.. صور

كتب بهجت أبو ضيف

غطت الشبورة المائية طريق إسكندرية الزراعي، صباح اليوم الثلاثاء، ورصدت كاميرا اليوم السابع كثافة الشبورة على الطريق، وتحديدا بنطاق مدينتي طوخ وقها، بمحافظة القليوبية.

ووضعت إدارة المرور مجموعة من الوصايا فى حالة ظهور الشبورة، ومنها التنبيه على قائدي السيارات إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي فى الوضع المنخفض تجنباً لانعكاس الضوء بفعل الشبورة، ما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية وتناشد إدارة المرور بزيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الالتزام بالمسار (الحارة المرورية) مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية كما يجب السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئي لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.