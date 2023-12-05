اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 02:09 ص
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بوتين: النظام الدولي للأمن مستمر في التدهور في ظل سيطرة الغرب على مؤسساته

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 02:00 ص
بوتين: النظام الدولي للأمن مستمر في التدهور في ظل سيطرة الغرب على مؤسساته بوتين
أحمد علوى

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن عملية تدهور النظام الدولي للأمن وحقوق الإنسان مستمرة، ومؤسساته التي يسيطر عليها الغرب تتميز بالتحيز والكراهية لروسيا.

وأضاف الرئيس الروسي خلال حديثه مع أعضاء مجلس تنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، يوم الاثنين: "يصادف العاشر من ديسمبر الذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولسوء الحظ، فإننا نحتفل بهذه الذكرى في وضع صعب، حيث تتواصل عملية تدهور النظام الدولي لضمان وتعزيز حقوق الإنسان. ومؤسساته التي يسيطر عليها الغرب، والتي تظهر التحيز السياسي والنفاق والانتقائية السافرة".

وأوضح بوتين أنه "على مدى 8 سنوات، رأينا عجزهم وجهلهم المباشر بالانتهاكات الصارخة ضد (سكان) دونباس".

وقال "إن هذه الهياكل لا تتجاهل مظاهر كراهية روسيا فحسب، بل إنها تشجعها وتدعم تلك الدول التي تتسابق لتحتل المركز الأول في هذه المنافسة المخزية في كراهية روسيا".







بوتين

النظام الدولى للأمن

حقوق الانسان

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