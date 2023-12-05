امتحانات الشهادة الإعدادية.. اليوم بدء تسجيل استمارة التقدم للاختبارات

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى خطاب لها: فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي (2024/2023) وحرصا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان وسداد رسوم الامتحان الكترونياً واستكمالاً للإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن خلال الأعوام السابقة بشأن ميكنة كافة المستندات الخاصة بإستمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية العامة ( نظامي / منازل ) والإعدادية المهنية والمكفوفين وضعاف البصر، يتم الالتزام بما يلى:

- موافاة الوزارة ببيانات لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بكل مديرية تعليمية.

- قيام مدير إدارة الإحصاء بالمديرية بتسجيل البيانات التالية ، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك وتشمل بيانات رئيس لجنة النظام والمراقبة ( كود المعلم / الأسم / رقم الموبايل به واتساب وبيانات أعضاء الإحصاء المكلفين بالعمل بلجان النظام والمراقبة.

ونبهت الوزارة على المدارس الإعدادية التابعة للمديريات بما يلي :-

- التنبية على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بـ تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي ( 2024/2023) من خلال الرابط https://moe-register.emis.gov.eg وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكنهم الحصول عليه

office365.emis.gov.eg ) وتفعليه من خلال منصه الحساب المدرسي الموحد للمعلم / الطالب وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات ، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً على قاعدة البيانات من خلال الإستمارة الإلكترونية للطلاب ، والتأكيد عليهم أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها

بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة ، علما بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.

- التنبيه على المدارس بمراجعة استمارة التقدم الإلكترونية التي تسلم لهم عن طريق الطالب، والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية.