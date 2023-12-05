اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 10:08 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

امتحانات الشهادة الإعدادية.. اليوم بدء تسجيل استمارة التقدم للاختبارات

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 09:17 ص
امتحانات الشهادة الإعدادية.. اليوم بدء تسجيل استمارة التقدم للاختبارات امتحان الشهادة الإعدادية - ارشيفية
كتب محمود طه حسين - محمد جاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يبدأ اليوم طلبة  الشهادة الإعدادية تسجيل استمارة التقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالى، 2023,2024، حتى 31 من نفس الشهر من خلال منصة التقدم الإلكتروني للامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى خطاب لها: فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي (2024/2023) وحرصا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان وسداد رسوم الامتحان الكترونياً واستكمالاً للإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن خلال الأعوام السابقة بشأن ميكنة كافة المستندات الخاصة بإستمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية العامة ( نظامي / منازل ) والإعدادية المهنية والمكفوفين وضعاف البصر، يتم الالتزام بما يلى: 
 
- موافاة الوزارة ببيانات لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بكل مديرية تعليمية.
- قيام مدير إدارة الإحصاء بالمديرية بتسجيل البيانات التالية ، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك وتشمل بيانات رئيس لجنة النظام والمراقبة ( كود المعلم / الأسم / رقم الموبايل به واتساب وبيانات أعضاء الإحصاء المكلفين بالعمل بلجان النظام والمراقبة.
 
ونبهت الوزارة على المدارس الإعدادية التابعة للمديريات بما يلي :-
 
- التنبية على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بـ تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي ( 2024/2023) من خلال الرابط https://moe-register.emis.gov.eg وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكنهم الحصول عليه
 
(office365.emis.gov.eg) وتفعليه من خلال منصه الحساب المدرسي الموحد للمعلم / الطالب وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات ، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً على قاعدة البيانات من خلال الإستمارة الإلكترونية للطلاب ، والتأكيد عليهم أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها
 
بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة ، علما بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.
 
- التنبيه على المدارس بمراجعة استمارة التقدم الإلكترونية التي تسلم لهم عن طريق الطالب، والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية.
 
- قيام المدارس بطباعة كشوف 12 د الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني ومراجعة وتسليم الكشوف إلى للطالب ، وفي حالة وجود خطأ في الصورة يلزم توجيه الطالب للجنة النظام والمراقبة التابعة لها لتعديلها لجنة النظام والمراقبة التابعة لها المدرسة .
 

 







وزارة التربية والتعليم

تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024

تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي

الايميل الموحد

استمارة الاعدادية

استماره الصف الثالث الاعدادي

استمارة الشهادة الاعدادية

وزارة التربية والتعليم تسجيل استمارة

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي

استمارة الشهادة الاعدادية 2024

رابط استمارة الصف الثالث الاعدادي 2023

تسجيل استمارة التقدم للامتحانات

تسجيل استمارة دخول الامتحانات

خطوات تسجيل استمارة الاعدادية لدخول الامتحانات

الحساب المدرسي الموحد

الحساب الموحد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة