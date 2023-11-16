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رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية وخطوات التقدم

الخميس، 16 نوفمبر 2023 01:00 ص
رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية وخطوات التقدم وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية يكون إلكترونيا عبر الرابط التالى: https://moe-register.emis.gov.eg
 
وتستعد الوزارة لإتاحة تسجيل الطلاب استمارة التقدم للشهادة الإعدادية خلال الفترة الفترة المقبلة، استعدادا للاختبارات في الفصل الدراسى الأول المقرر أن تنطلق منتصف يناير 2024.
 
وأوضحت الوزارة أن تسجيل الاستمارة ضرورى لدخول الامتحان وبدون كتابة الطالب للبيانات المطلوبة في الاستمارة إلكترونيا سيحرم من دخول الامتحان، مشددة على أن هناك خطوات لملء الاستمارة أبرزها الدخول على موقع الوزارة ثم كتابة البيانات المطلوبة ورفع صور شخصية بخلفية بيضاء، إضافة إلى طباعة الاستمارة وسداد مبلغ 158 جنيها في مكتب البريد بالرقم القومى للطالب.
 
ووجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم، المديريات التعليمية بسرعة إعلان تفاصيل وطبيعة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، سواء ستعقد وفق نظام البوكليت ورقة الأسئلة والإجابة معا، أم فى ورقة أسئلة ورقة إجابة مثل السنوات الماضية.






وزارة التربية والتعليم

رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية

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تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024

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