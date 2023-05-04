تعليم الجيزة: تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية شرط أساسى لدخول الامتحانات

كتبت - مرام محمد

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة طلاب الشهادة الإعدادية بسرعة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، مؤكدة أن تسجيل الاستمارة شرط أساسي لدخول اختبارات نهاية العام.

ونبهت المديرية على مديرى المدارس للمرحلة الإعدادية بضرورة إرسال إنذارات لطلاب الصف الثالث الإعدادي الذين لم يقوموا بتحرير استمارات التقدم للامتحانات من خلال سجل (6 مراسلات)، منوهة بأنه لن يسمح لهؤلاء الطلاب بأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني حال عدم تحريرهم لاستمارات التقدم لأداء الامتحان.

وأعلنت مدارس محافظة الجيزة جاهزيتها لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسى الثاني "الدور الأول" للعام الدراسي 2022/2023، والتي تنطلق يوم السبت الموافق 6 مايو المقبل، مؤكدة حرصها على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بكل سهولة ويسر وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكدت تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فورى وسريع، منبهة على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات مع توفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.

ووفقا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة يوم السبت الموافق 20/5/2023 امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد الموافق 21/5/2023 امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الإثنين الموافق 22/5/2023 امتحان مادة الهندسة، ويوم الثلاثاء الموافق 23/5/2023 امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية، ويوم الأربعاء الموافق 24/5/2023 امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، ويوم الخميس الموافق 25/5/2023 امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالمدرسة السعيدية).