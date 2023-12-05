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المصرية للاتصالات: مشكلة الإنترنت لن تتكرر مرة أخرى ونادرة الحدوث

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 11:18 م
المصرية للاتصالات: مشكلة الإنترنت لن تتكرر مرة أخرى ونادرة الحدوث محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات
كتب أحمد عرفة

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قال محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة نشرت بيان على قنواتنا الشرعية والسوشيال ميديا لكشف أسباب المشكلة، وكشفنا أنه حدث عطل فني في أحد الأجهزة الرئيسية المسئولة عن تشغيل الشبكة الرئيسية للمصرية للاتصالات سواء النت المنزلى والتليفون الأرضى وتم تداركه خلال ساعة.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أنه تم تحويل المسار على الأجهزة البديلة على فترات والخدمة ستعود تدريجيا إلى العملاء خلال ساعات، ولن يحدث الأمر مرة أخرى ونسبة حدوثه نادرة، وأي نظام قابل لحدوث مشكلة ولكن نادرة للغاية.

وتابع محمد أبو طالب: "لابد أن يكون لدينا أجهزة بديلة نتدارك المشكلة من خلالها وتفادى حدوثها مرة أخرى، وسننشر ببيان لتعويض جميع العملاء".

 







الانترنت

انقطاع الانترنت

محمد أبو طالب

مصر

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