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المصرية للاتصالات: تعويض العملاء على انقطاع الإنترنت عقب عودة الخدمة كاملة

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 11:11 م
المصرية للاتصالات: تعويض العملاء على انقطاع الإنترنت عقب عودة الخدمة كاملة المهندس محمد أبو طالب
كتب أحمد عرفة

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أكد المهندس محمد أبو طالب نائب رئيس المصرية للاتصالات، أن الشركة ستعوض كافة العملاء المستفيدين، بعد انقطاع الخدمة الخاصة بالإنترنت اليوم، ولكن تنتظر فقط استرجاع الخدمة في كل المحافظات لبدء تعويض المواطنين عن انقطاعها.

وأضاف نائب رئيس المصرية للاتصالات، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن الشركة بالفعل عملت على إصلاح العطل الفني في أحد الكابلات الرئيسية، وبدأ بالفعل استرجاع الخدمة في بعض المناطق ولكن لم يتم استرجاع الخدمة في كل المناطق بعد.

وأوضح المهندس محمد أبو طالب، أنه بمجرد استعادة الخدمة كاملة في كل المحافظات وهو ما تعمل عليه الشركة الآن سيتم تعويض المستخدمين، ليمزح الإعلامى أسامة كمال :" أنا كدة عايز تعويض مليون جنيه على انقطاع الإنترنت في بيتى".

 

 







الانترنت

انقطاع الانترنت

محمد أبو طالب

مصر

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