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"المصرية للاتصالات" توضح سبب انقطاع الإنترنت.. وتؤكد: بدأنا استرجاع الخدمة

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 10:36 م
"المصرية للاتصالات" توضح سبب انقطاع الإنترنت.. وتؤكد: بدأنا استرجاع الخدمة المهندس محمد أبو طالب نائب رئيس المصرية للاتصالات
كتب أحمد عرفة

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قال المهندس محمد أبو طالب نائب رئيس المصرية للاتصالات، إنه حدث عطل فنى في أحد الأجهزة الأساسية المسئولة عن تشغيل الجهاز الرئيسى للإنترنت، وبعض المحافظات حدث بها مشكلة في توصيل الخدمة.

وأضاف  نائب رئيس المصرية للاتصالات، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى: "لم يتم قطع كابل على الإطلاق، والحديث عن قطع كابل ليس له أساس من الصحة".

وتابع محمد أبو طالب: "بدأنا في حل المشكلات وبدأنا نسترجع في بعض الأماكن والمشكلة بدأت تحل والخدمة عادت في بعض المناطق وبعض المناطق لم تعود، وسيتم تعويض كل العملاء بعد عودة الإنترنت لجميع العملاء".

 







محمد ابو طالب

المصريه للاتصالات

عطل فنى

الانترنت

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