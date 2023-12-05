"المصرية للاتصالات" توضح سبب انقطاع الإنترنت.. وتؤكد: بدأنا استرجاع الخدمة

كتب أحمد عرفة

قال المهندس محمد أبو طالب نائب رئيس المصرية للاتصالات، إنه حدث عطل فنى في أحد الأجهزة الأساسية المسئولة عن تشغيل الجهاز الرئيسى للإنترنت، وبعض المحافظات حدث بها مشكلة في توصيل الخدمة.

وأضاف نائب رئيس المصرية للاتصالات، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى: "لم يتم قطع كابل على الإطلاق، والحديث عن قطع كابل ليس له أساس من الصحة".

وتابع محمد أبو طالب: "بدأنا في حل المشكلات وبدأنا نسترجع في بعض الأماكن والمشكلة بدأت تحل والخدمة عادت في بعض المناطق وبعض المناطق لم تعود، وسيتم تعويض كل العملاء بعد عودة الإنترنت لجميع العملاء".